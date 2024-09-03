Ugly moment in the Putintseva vs Paolini match at the US Open.



The ball girl tries tossing the ball and Yulia watches it bounce on the ground without moving.



So many ball kids look up to these athletes. Let's try to treat them kinder.



(via @MerThomp)pic.twitter.com/WaVzNcbb6R — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2024

出生於俄羅斯的哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva）在美網羞辱球童而招致批評，她在32強賽對戰義大利女將鮑琳妮（Jasmine Paolini），因為打得不順，普汀塞娃把氣撒在球童身上。當時球童在第二盤要把球丟給普汀塞娃，但她不理不睬，球彈到自己身上也不伸手去接，球童無可奈何只能兩手一攤。

紐約觀眾當場報以噓聲，前德國球王貝克（Boris Becker）在網路砲轟：「普汀塞娃以為自己是誰啊，這是對球童的差勁行為！！！」

普汀塞娃在今年溫網奮勇扳倒球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），打進16強譜寫生涯最佳成績。她在美網的最佳成績是8強，本屆遭到鮑琳妮直落二橫掃。

隔天普汀塞娃透過IG限動道歉：「我要向那位女球童道歉，這真的不是針對她，我當時是對自己發脾氣，我沒有拿下破發點，然後陷在情緒與思緒之中，沒有留心場上發生的事。所有的球童一如往常都在大滿貫賽表現優異（愛心）。」