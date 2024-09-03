出生於俄羅斯的哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva）在美網羞辱球童而招致批評，她在32強賽對戰義大利女將鮑琳妮（Jasmine Paolini），因為打得不順，普汀塞娃把氣撒在球童身上。當時球童在第二盤要把球丟給普汀塞娃，但她不理不睬，球彈到自己身上也不伸手去接，球童無可奈何只能兩手一攤。

紐約觀眾當場報以噓聲，前德國球王貝克（Boris Becker）在網路砲轟：「普汀塞娃以為自己是誰啊，這是對球童的差勁行為！！！」

普汀塞娃在今年溫網奮勇扳倒球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），打進16強譜寫生涯最佳成績。她在美網的最佳成績是8強，本屆遭到鮑琳妮直落二橫掃。

隔天普汀塞娃透過IG限動道歉：「我要向那位女球童道歉，這真的不是針對她，我當時是對自己發脾氣，我沒有拿下破發點，然後陷在情緒與思緒之中，沒有留心場上發生的事。所有的球童一如往常都在大滿貫賽表現優異（愛心）。」

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