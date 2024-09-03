民眾黨今召開記者會，由黨籍委員說明新會期所負責的優先法案，其中包含透過訂立《新聞媒體與數位平台強制議價法》以保障媒體，以及18歲公民權、不在籍投票、安樂死等議題。民眾黨立院黨團總召黃國昌並強調，民眾黨團主張盡速開議，上周已函請立法院長韓國瑜，要求召開黨團協商。

黃國昌今說，民眾黨團要推動《公益揭弊者保護法草案》，完善揭弊者保護法制，鼓勵揭弊者勇於揭發不法弊案，實現廉能政治；此外，還要推動修憲案，廢除考試院及監察院，以及推動下修公民權行使年齡為18歲，完善國家憲政制度，啟動第3波民主改革。

民眾黨團副總召吳春城表示，上會期台灣民眾黨團八位立委是「八仙過海」，各顯神通，扮演關鍵力量。吳春城說，民眾黨團延續戰力，推動各項法案。他負責的部分是《營養午餐專法》，當前台灣學校，每週提供炸物兩次以上的學校竟然占到22％，還有丸類、香腸等重組食品、半加工食品超過五成，相當不營養，對照日韓在60年前，已有《營養午餐專法》，凸顯台灣的教育部懈怠、立法牛步，「什麼錢都可以省，但是孩子的營養錢，絕對不能省」，本會期民眾黨團將會盡力推動。

吳春城也會持續推動壯世代相關法案，包括《中高齡者及高齡者就業促進法》，他說，台灣已經邁入超高齡社會，社會福利預算達8130億元，政府思維僵化，沒有想到高齡者所組成的金字塔結構，只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。他強調，《中高齡者及高齡者就業促進法》是一個全面性的政策，並從文化開始改革，目前各部會響應中，應消弭對長者歧視，將高齡者統稱為壯世代。

民眾黨立委張啓楷表示，台灣媒體亂象已久，社群平台使用台灣媒體報導，卻沒有給予相當報酬，他將推動《新聞媒體與數位平台強制議價法》立法以保障媒體，立法明定要求數位平台使用者付費，帶動媒體產業正向發展。

此外張啓楷也指出，將與林國成委員共推《衛星廣播電視法》，針對2部分改革，第一是公開透明，電視新聞業者，特別是新聞台，應確保公開發行義務，其中包含股權資訊、財務資訊，更重要的是財務中政府採購案的透明化，讓國人清楚媒體的收入來源。

張啓楷表示，林國成要推動《勞工保險條例》第66條及第69條的修正草案，將政府最終支付責任入法。他進一步補充，法案內容是將政府最後支付責任入法，確保勞保永續發展，保障勞工退休權益。

民眾黨團幹事長麥玉珍則點出，台灣投票制度要改革，民眾黨團將推動不在籍投票，公投和選舉、全國和地方一併施行，還要開放在中華民國自由地區的通訊投票。她進一步說明，電子不在籍投票，將考慮分區定點的電子投票。

此外，延續上會期的《新住民基本法》的精神，麥玉珍將推動《反歧視法》，禁止一切形式的差異待遇，如肢體、語言等暴力，還要建立民事上的騷擾之救濟方法，實質填補受歧視者的損害。

至於居住正義部分，麥玉珍強調，近來台灣租住亂象多，在租屋市場，民眾黨完善《住宅法》和《租賃住宅市場發展及管理條例》，保障弱勢者比例和育兒家庭居住權利，修正為已有未成年的子女，即可申請社會住宅。公益出租人免稅額、租屋服務業者免稅額都要提高，通案版本為2萬5000元，考量不同的地區，全屋租金上限建議改為3萬5000元。最後，排除樂齡租屋障礙，落實2021年修法之附帶決議「訂定租金之收費基準時應考量承租者收入上限。」

民眾黨立委陳昭姿表示，「安樂死」議題在台灣一直有許多爭論，她將推動《尊嚴善終法》，搭配《安寧緩和醫療條例》和《病人自主權立法》。她自曝收到許多陳情，並以台灣推動安樂死的民調高達7成作為佐證，說明「每個人有生就有死，所以當他離開的時候會是一個有尊嚴的，有自主的方式離開」，這就是《尊嚴善終法》的精神，這代表台灣的民意脈動，但也當然牽涉生死議題，修法會相當嚴謹。

陳昭姿還表示，為了以科學、實證精神，推動台灣醫療體系進步，她要推動《國家醫療科技評估中心設置條例》。她說，台灣因健康投資太低，醫療上壓價、砍價現象普遍，但價格跟價值不同，政策不應一味追求價格單一面向，有時要轉向多元價值思維，例如考慮到家庭中孩子的上學狀況、大人的生產力等，才有更全面的政策藍圖。

民眾黨立委黃珊珊指出，台灣現行「長照基金」財源不穩定，且支出逐年增加，嚴重影響國家勞動力及國民晚年照顧之品質，必須要推動《長照保險法》，未來民眾黨團將參考日本、德國、韓國，比照健保局而成立長照局，建立一套妥善機制，讓財務穩定、多方負擔，財源達到2300億。

黃珊珊說，也會延續《財政收支劃分法》，讓地方財政可以充足，中央運作也不會受到影響，健全台灣整體的財務發展；此外，台灣詐騙頻繁，要推動《融資公司法》打擊詐欺。

黃珊珊解釋，近年來融資公司等詐騙案層出不窮，影響金融體系穩定。本次推動的《融資公司法草案》，部分融資公司已成三不管灰色地帶，「融資公司變成影子銀行，已經大到比銀行還大，誘使年輕人借款，最後卻還不出來，變相使他們成為詐騙集團的共犯、車手」。她認為，應指定由金管會監管，落實監管、遏止民眾信用不當擴張。

民眾黨立委林憶君說，現代軍事偵查手段多元、戰場透明度高，中共衛星技術也越來越發達，很容易拍到我國軍事基地營區和戰力配置，因此將透過修訂《要塞堡壘地帶法》，明確定義戰略要域、公告被劃分戰略要域地點，規範禁止行為等，以保障營區設施還有安全。

林憶君並點出，國軍裝備基地、軍事工程都有保密要求，目前普遍缺工，將推動《陸海空軍獎勵條例》，修法鼓勵民間參與國防工程建設與事務。她強調，民眾黨將為國軍爭取更人性化服役環境，讓國軍能夠安心服役、捍衛家園。

黃國昌強調，民眾黨團主張盡速開議，上周五已函請立法院長韓國瑜，要求召開黨團協商，相信韓國瑜辦公室已經收到，希望韓能盡速召開黨團協商，決定開議日期。若各黨團無法達成共識，就依照新修正通過的《立法院職權行使法》規定，各自提出議事日程草案，交由談話會表決處理，希望民進黨團負起責任，清楚表態民進黨團打算何時開議，給全體國人清楚的交代。