韓國瑜主導！2024國慶主視覺出爐 中華民國、紅藍國旗色都回來了

距離113年國慶日只剩下1個多月，慶籌會臉書粉專今（3）日公布今年的國慶意象圖，在立法院長韓國瑜主導下，濃濃「中華民國元素」佔C位、與民進黨全面執政時不同，而網友們的意見也曝光，留言卻出乎意料。

身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜近日指示，要辦好中華民國的生日、凸顯「中華民國元素」，而主視覺今天也正式曝光。

今年的國慶意象由中華民國國旗的紅、藍、白色組成，正中間有中華民國的國花梅花，底下寫有「中華民國生日快樂」，並有一面小國旗，「中華民國元素」相當濃厚；在英文方面，則寫道「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」，沒有提到「ROC」。

慶籌會臉書粉專大頭貼今天更換為今年國慶意象後，吸引許多網友留言，但多數為批評，「熟悉的中華民國美學回來了」、「沒有ROC」、「這美感真的可怕」、「超醜的⋯一點設計感也沒有」、「梅花拿掉啦」、「這設計我不行內」。不過，也有人稱讚道「感覺不錯」、「雖然沒有ROC，不過這設計比以前的好多了」、「我覺得很不錯啊，構圖是雙十，底色是國旗，梅花是國花，請問怎麼了嗎」。