上周五（8／30）中小學才開學，不少學校班級就因腸病毒停課一周，讓一票家長哀號，疾管署發言人羅一鈞說，今年腸病毒疫情並沒有因放暑假而脫離流行期，直呼很不尋常，預估第二波高峰會落在中秋節後。

社群平台《Threads》有不少家長發文，指學校才開學就因腸病毒停課一周，只能請假在家或委託家人幫忙照顧孩子，抱怨「腸病毒真是大摩王，妹妹班級腸病毒停課一周後，又換姊姊班級停課」、「小女幼兒園腸病毒停課一周」、「中午收到老師通知，有2個寶貝腸病毒，又停課一周」、「才剛送到學校，就因腸病毒要接回家了。」

根據疾管署1日最新統計，上周全台腸病毒門急診就診人次1萬3701人，較前一周增加5.8％。羅一鈞說，以往暑假腸病毒就會脫離流行期，但今年疫情一直居高不下，直呼很不尋常，但他推測和暑期班、夏令營或課輔戶外活動等有關。

羅一鈞說，目前社區流行以克沙奇A10型為主，開學會再出現第二波流行，高峰可能落在中秋節後，也就是9月下旬。