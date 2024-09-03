雙十國慶日將於10月10日登場，國慶籌備委員會今在臉書公布主視覺，「中華民國國旗」意象這次終於出現在主視覺中，並以藍、紅做為視覺配色，中華民國字體、「國花」梅花都強佔主視覺C位，而這次國慶籌委會主委由立法院長韓國瑜擔任，他曾指示慶籌會「辦好中華民國的生日」，被解讀為國慶主視覺不能忽略中華民國。

針對主視覺民進黨立委張雅琳批評，韓院長主導下的國慶主視覺，從品牌的角度來看，這個設計沒有爭取年輕或新使用者的企圖，比較是固守既有族群，所以用色和設計上會完全延續品牌過去的元素。

張雅琳指出，對於台灣目前在世界上爭取的定位，這個設計會看不見「世界的台灣」的新論述，當然設計本來就有他要溝通的TA，只能說可惜了，但不意外。

今天下午2時，將由國慶籌委會祕書長吳堂安及大會處長虢恕仁說明今年國慶大會主題及主視覺設計、開放500個名額讓民眾報名入場觀禮等事項。