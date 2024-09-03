苗栗縣長鍾東錦全力爭取竹南科學園區實驗中學計畫目前停擺。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦渴望為苗栗學子爭取成立竹南科學園區實驗中學，縣府教育處並盤點出竹南鎮3處學校預定地，供實中選用，但是總統賴清德選舉時所提的桃竹苗大矽谷計畫，目前仍是八字沒一撇，竹科管理局也明確指出，竹南科學園區實中是否能夠成立？還得依賴中央確認有大矽谷計畫以後，才得推動。苗縣政府只能繼續等待。

苗栗縣長鍾東錦上任後，為了打造更優質的教育環境，請教育處積極爭取設立竹南科學園區實驗中學，希望能留下在地優秀學子，讓竹科竹南園區廠商子女免受舟車勞頓之苦，甚至吸引來自新竹等外地資優生前來苗栗縣就學，全力推動設立竹南園區實驗中學。

苗栗縣政府3日縣務會議中確認竹南科學園區實驗中學計畫目前停擺。（謝明俊攝）

苗栗縣政府從今年2月1日將爭取實中設立提案送「園縣市高峰會」第5次會議提案表，並在3月12日由竹科管理局召開第5次「園縣市高峰會」會議決議照案通過，並責成科管局接續評估實施後續設校事宜後。苗栗縣政府積極盤整縣內可使用文教預定地，提供給實中學校預定用地，包括了竹南鎮山佳國小分校預定地文小13（2.7362公頃）、照南國中預定地文中7（3.7044公頃）以及竹南國中預定地文中8（3.1498公頃）等土地供科管局研議。

科管局於4月29日召開「苗栗縣設立科學園區實驗高級中等學校研議評估會議」達成結論包括了因應竹苗區人口成長之學生就近入學問題，教育部已與縣市政府合作推動增班計畫，竹苗地區高中學校核定招生數應可滿足學生就近就學需求，考量國內少子化現象，如果苗栗縣政府所擬新設學校方案係為聚焦留才願景，教育部國教署會優先支持申請高中優質化輔助方案或增班計畫。

同時，科管局指出，行政院目前正進行「桃竹苗大矽谷計畫」科管局將待該計畫核定後，再依縣府區段徵收及園區開發期程與園區廠商需求，依開發工程進度，再行研議新設園區實驗中學所需經費及設置期程。

苗栗縣政府獲悉後，只得在7月4日發文確認「苗栗縣竹南科學園區設立國立實驗高級中學」一案解除列管，得等行政院「桃竹苗大矽谷計畫」通過後，再重新提案。