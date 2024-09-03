民眾黨立院黨團總召黃國昌今（3）日說明要推動訂立、修正的優先法案，其中包含《刑事訴訟法》，他說，這是為了強化刑事偵查程序人權保障，落實程序正義。黃並以黨主席柯文哲被搜索一事為例，質疑檢方在柯主動配合調查情況下，憑什麼不讓自由之身的柯文哲受訪？不要用灰色地帶在物理、心理上控制柯文哲行動。

黃國昌今說，本會期將先推動《刑事訴訟法》，強化刑事偵查程序人權保障，防止權力濫用，落實程序正義；還有在刑法上增訂《妨害司法公正罪》與《棄保潛逃罪》，杜絕關說司法、棄保潛逃毫無刑責的荒謬現況。

針對《刑事訴訟法》的偵查程序，黃國昌以柯文哲被搜索一事為例。他說，無論是調查局、廉政署，還是檢察官，當當事人主動配合調查，沒有逮捕，意即人身自由沒有被約束，請問檢察官憑什麼不讓自由之身的柯文哲受訪，還催促他上車，請問法律基礎是什麼？

黃國昌要求，未來若有機關宣稱當事人是「自願配合調查」，必須清楚告知權利，包括如果當事人要求就可以隨時依照自由意志離開，這是被視為犯罪嫌疑人，居於刑事被告地位的人應該享有的權益保障。

黃國昌受訪時以104年度台上字3052號刑事判決為例指出，犯罪嫌疑人自動配合調查被訊問36小時，柯文哲卻是70小時，一般人身心難以負荷；若是自動配合調查，檢調應要主動告知被調查人的權利保障，這是基本程序問題，包括他沒有受拘束，隨時可以離開等等。

黃國昌更痛批，柯文哲是自願配合調查，帶隊的主任檢察官江貞諭憑什麼在柯文哲走出家門時阻止他受訪？憑什麼要求柯文哲盡快上車？如果在第2天凌晨台北地檢署當庭諭令逮捕之前，柯文哲是自由的，請問柯的其他權利有沒有受保障？他可不可以打電話？北檢要說清楚講明白，不要用灰色地帶在物理、心理上控制柯文哲行動。

黃國昌質問，柯文哲要不要受訪、上車，江貞諭憑什麼催促？如果北檢不會回答，就請檢察總長邢泰釗或法務部長鄭銘謙出來回答。