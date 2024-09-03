ESIA在聲明中說，即將上路的晶片政策應該減少出口限制，聚焦於歐盟現在具有優勢領域，並儘快提供援助。「有必要設立一位晶片專員，專門負責半導體整體政策發展」。

ESIA的成員包括意法半導體、恩智浦、艾司摩爾(ASML)，以及研究機構Fraunhofer和CEA-Leti。該協會說，歐盟應該儘快推出「晶片法案2.0」。

歐盟首個晶片法案在2023年4月推出，是一項耗資430億歐元的補貼計畫，希望到2030年將歐洲在全球晶片市場上的占比提升到20%。

最近德國一家智庫對該目標提出了檢討意見，認為歐盟沒有走在該目標的軌道上，並且甚至在過去40年都沒有達到15%市佔率。

依據首個晶片法規定，台積電獲得100億歐元的補助，在德國德勒斯登(Dresden)建立晶圓製造廠，並在上個月舉行動土儀式；而英特爾計畫獲得300億歐元補助，在德國Magdeburg市建立製造工廠。

然而在英特爾商業陷入困境之下，Magdeburg的補貼計畫尚未獲得歐盟批准，引發人們的疑慮。

關於半導體出口政策，ESIA認為，有必要保護技術，並確保安全。它說，需要以更為正面的方式保障經濟安全，這種方式應當是基於支援和激勵措施，而不是基於限制性和保護性的防禦措施方式。

由美國主導的、減緩中國技術和軍事進步的管制，目前歐盟和荷蘭政府給予配合，並禁止艾司摩爾將部分產品輸往中國。

荷蘭首相史霍夫(Dick Schoof)在上周五說，政府在進一步收緊對中國出口管制時，將考量艾司摩爾的經濟利益。