搶攻號稱「全年最旺」的開學前最後一波購車旺季，光陽（KYMCO）祭出七大全餐一次上！推出限時七大優惠價搶攻學生與國民車市場，包括震撼優惠「150大地名流」國民車5.88萬元、GP125 USB都會版4.58萬元及新豪邁125 5.18萬元起等全面優惠價搶市。

光陽表示，此次大全餐優惠無論是國民車還是甫發表的全新熱門機種RTS 135ｘ李多慧優格 Yogurt 125ｘ光陽大樂 125皆全數入列，且除GP125之外，150大地名流也同步限時推出最低價優惠，且加贈配備，讓國民車不再只有125c.c.。

同時，延續先前「雙拼放暑價」之購車優惠，光陽說明，大地名流125與GP125以超級實惠的4.98萬元與4.58萬元提供市場選購，再搭配上新豪邁125的5.18萬元優惠價，以多款熱銷國民車的優惠大全餐，滿足國民用車不同需求，搶佔購車旺季。

不僅止於國民車款，光陽這波優惠範圍擴增至甫上市不久且立刻大獲好評的多款新機種，包含擁有超強風格的李多慧優格Yogurt此次也加入9月優惠活動，iCBS版入手價7.35萬元、以設計形塑風格且可提供多樣化生活樂趣的多功能FunTech Scooter光陽大樂125車價7.95萬元；新世代超級街跑代表RTS 135入手價9.25萬元。

此外，光陽表示，自今年6月KYMCO新世代超級街跑RTS問世後，為台灣運動速克達機種掀起一波漣漪，RTS135機種更導入獨家ISG智慧賦能油電科技，縮短轉速拉升時間、提供更強大的加速性能。

光陽也將首度開放位於高雄旗山專業試車跑道，邀請消費者免費體驗身手。光陽表示，民眾可在長達600公尺的直線跑道上，完整感受RTS125／135傲視同級的充沛動力，親身感受新世代超級街跑RTS所帶來的完美操駕體驗。