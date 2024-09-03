花東旅遊經歷0403花蓮大地震、凱米颱風後，觀光景氣雪崩式下滑，交通部觀光署6月起推出自由行、團體旅遊住宿補助，9月起加碼一來再來優惠，11月前每人每月皆可再申請。不過卻有業者疑似扯振興後腿，花蓮某民宿傳出疑似超賣違規，導致消費者無法申請補助。對此，觀光署表示，已請花蓮縣政府釐清是否違規。

交通部觀光署振興花蓮觀光，9月至11月底推出重遊花蓮一來再來方案。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

觀光署長周永暉今出席台灣自行車旅遊節記者會時提到，為振興花東國旅，推出自由行與團客住宿補助，實施迄今住房率提升約2成，整體執行率約達3成，9月起加碼推出「一來再來」方案，每人每月均可申請一次每房1000元的赴花蓮住房獎勵，至11月底截止，盼更多國人到東部旅遊。

近日有民眾在Dcard分享透過KLOOK平台訂花蓮的旅遊住宿，2人分別申請2晚的補助，也收到首日補助申請通過的通知，但第二天的住宿卻未通過，收到「不可申請」通知，經詢問客服，對方說明「經確認，由於該民宿當天補助額度已超出限制」，令他傻眼說，訂房網站上沒標示相關名額限制，消費者要如何得知自己預定的民宿或飯店補助已滿。

該民眾提到，後來詢問觀光署，對方也告知確實有名額限制，隔周又說，該民宿疑似有違規行為，疑少報房間但多收人，會告知花蓮縣政府並拔除補助資格。該民眾也說，今是因他訂這間民宿， 才查到有相關違規，拔除民宿補助資格，卻沒顧及消費者權益，雖民宿違規在先，但相關部門也應確實查核業者是否遵守規定。

對此，觀光署說明，依振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動QA第Q2-1規定，旅宿業者報名時須切結遵守本活動規定，經花蓮縣或台東縣政府審核通過後，再公布於活動專區，始具備參加活動資格。Q2-11也規定旅宿業者申請旅客入住當日獎助的房間數，不得逾其合法登記房間數 ，違者將依發展觀光條例規定查處。

觀光署表示，針對民眾入住花蓮旅宿卻無法申請住宿優惠折抵狀況，已函請花蓮縣政府依發展觀光條例及旅宿業相關法規釐清查處旅宿是否有違規情形，並研議後續處理方式。