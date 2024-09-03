行政院經濟發展委員會顧問會議今（3日）登場，擔任顧問及共同召集人的台積電前董事長劉德音親自參加，發表演講給予產業界建議，過程中劉德音被媒體問到，近期台積電股價出現震盪，還可以買嗎？會不會擔心？劉德音則笑著比讚，並表示「不用擔心。」

今年6月台積電股東會結束後，劉德音正式退休，台積電從雙首長時代進入魏哲家時代，由總裁魏哲家兼任董事長。劉德音雖離開台積電體系，但仍是產業界焦點，受邀擔任經發會顧問會議創新經濟組共同召集人。

劉德音進入會場時面對媒體詢問台積電股價表現，是否會擔心？劉德音笑著回應，「不用擔心啦，不用擔心。」另有媒體詢問台積電還可以買嗎？劉德音則比讚回應「很棒。」

劉德音此次也給予產業界建言，中時報導，針對台灣的經濟發展以及未來目標，劉德音認為最重要的就是生態系，以及目標要放在全球市場，無論是經營代工還是品牌，不要侷限親中、親美，要討論台灣強大的方式。

此外，劉德音也強調，資料庫產業對現在的台灣來說是天上掉下來的大禮物，台灣千萬不要放棄，尤其在散熱技術部分持續研究發展，未來世界仍非靠台灣不可。