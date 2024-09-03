前台北市長、民眾黨主席柯文哲聲稱，今年3、4月才知京華城容積840％，引發朝野議員質疑，前北市都委會委員曾光宗也發文說，政治人物不應以「不知道」一語帶過。對此，時任台北市副市長黃珊珊表示，柯的意思是不會下指導棋；並批許多台北市民代潑髒水，是嚴重汙衊柯與台北市公務員。
曾光宗說，政治人物位於一定的高度，必須能明辨是非，特別是面對京華城案涉及如此龐大的利益，而且前後歷經6年的審議時間，不應該以「不知道」而一語帶過。而且期間都有委員持反對意見，表示此案有爭議，更必須傾聽與了解反對的理由及因果得失。
黃珊珊今回應，柯文哲要表達的意思並不是不知道京華城內容，而是市長並不會干預都委會的任何程序會議或下指導棋。
黃珊珊表示，柯的意思是自己交辦後，就交由都市計畫委員會依法執行，所有專案審查也都有相關會議記錄，柯也並未干預最後審查結果；目前有許多台北市民代用潑髒水方式抹黑，是嚴重汙衊柯與台北市公務員。
黃珊珊指出，例如第一漁果市場的改建，相關預算都經過議會審查，當時市議會還多次以附帶決議要求市府盡快執行，如果市府刻意減項發包並涉有圖利，預算審查會通過嗎？藍綠議員若有證據就拿出來，而不是成天都在用片面資訊潑髒水，應予譴責。
黃國昌也批，台北市議員鍾小平大放厥詞稱柯主席收受3、4億賄款，配合媒體一條龍操作，證據在哪？要求鍾小平與相關媒體解釋清楚。
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