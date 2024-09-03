歐系外資重申「買進」評等，目標價由490元調高至530元。歐系外資對矽力*-KY在2025年及以後的成長持正面態度，主要基於1.供應鏈回饋顯示在中國大陸的汽車和新能源產品採用可靠的設計；2.隨著汽車/工業的上漲，更廣泛消費PMIC應該在2025年更有意義地補充庫存；3.預估，隨著業務復甦、更好的產品組合和穩定競爭，營運槓桿將出現上升趨勢。

日系外資看好矽力*-KY的2026年業績將大幅改善，重申「買進」評等，目標價維持500元。

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