歐系外資重申「買進」評等，目標價由490元調高至530元。歐系外資對矽力*-KY在2025年及以後的成長持正面態度，主要基於1.供應鏈回饋顯示在中國大陸的汽車和新能源產品採用可靠的設計；2.隨著汽車/工業的上漲，更廣泛消費PMIC應該在2025年更有意義地補充庫存；3.預估，隨著業務復甦、更好的產品組合和穩定競爭，營運槓桿將出現上升趨勢。
日系外資看好矽力*-KY的2026年業績將大幅改善，重申「買進」評等，目標價維持500元。
矽力*-KY(6415)法說會後，多家外資在新出爐的報告中調高目標價，今日股價開高走高，盤中一度衝至451元，尾盤漲幅縮減至2%左右。歐系外資重申「買進」評等，目標價由490元調高至530元；日系外資重申「買進」評等，目標價維持500元。
歐系外資重申「買進」評等，目標價由490元調高至530元。歐系外資對矽力*-KY在2025年及以後的成長持正面態度，主要基於1.供應鏈回饋顯示在中國大陸的汽車和新能源產品採用可靠的設計；2.隨著汽車/工業的上漲，更廣泛消費PMIC應該在2025年更有意義地補充庫存；3.預估，隨著業務復甦、更好的產品組合和穩定競爭，營運槓桿將出現上升趨勢。
日系外資看好矽力*-KY的2026年業績將大幅改善，重申「買進」評等，目標價維持500元。
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