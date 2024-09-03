海運業阻跌護「價」，黃金周前大停航。根據德路里最新公布9月2日至10月6日的五周內取消航次，跨太平洋、跨大西洋、亞洲至北歐和地中海等主要貿易航線共696個預訂航次，已宣布取消68個航次，取消率9.77％。其中，跨太平洋東行航線取消航次占比51％最多，亞洲至北歐和地中海航線占28％，跨大西洋西行航線占21％。

在這五周停航中，陽明海運（2609）所屬THE聯盟取消17個航次，長榮海運（2603）所屬海洋聯盟取消12個航次，2M聯盟取消10個航次，非聯盟船公司取消29個航次。

地中海航運、馬士基等海運大咖陸續公告，應對需求放緩，調整運力。根據貨代業者的觀察，美西、歐洲等航線加班船減少。

貨代業者稱，受到旺季提前影響，9月上半月美國線貨量雖有增加，還不到預期大陸十一黃金周前的高峰，預估歐洲線9月下半月貨量有機會增加，但在對大陸電動車加徵關稅底定後，也少了相關廠商趕出貨的貨量。

上海出口運價指數SCFI在8月最後一周失守3,000點關卡，回落至5月底的水準，歐洲、地中海、美東航線持續下修11.91％、9.73％、1.25％。