總統府公布大法官提名名單，副院長被提名人為前賴清德競總主委姚立明。民眾黨立委黃國昌今（3）日批，賴清德是要把司法院變酬庸院嗎？民眾黨絕對無法接受。

黃國昌今表示，司法院正副院長的名氣相當重要，不僅是憲法守護者，更關乎台灣的司法改革，而蔡英文政府8年的司法改革，在人民看來是徹底失望，如今賴清德還提名前賴競總主委姚立明當司法院副院長，請問賴清德是要讓司法院變成酬庸院嗎？開什麼玩笑？

黃國昌說，賴清德是要藉此向法界釋放訊息「法律人聽我賴清德的，以後就有官作」嗎？請賴說清楚講明白。民眾黨絕對無法接受賴清德把司法院人事當成酬庸籌碼，踐踏司法。

另外，媒體詢問，有周刊報導稱，民眾黨內人士形容黃國昌目前有如實習黨主席，請問黃國昌在中央緊急應變小組中的定位？

黃國昌回應，他最重要工作就是完成立院工作，盡責向社會報告優先法案，而他向來把《鏡週刊》的報導文章，都當成科幻小說，《鏡週刊》抹黑柯文哲主席收賄7百萬，事實來源是什麼？請先解釋清楚。