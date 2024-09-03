罷免團體2日下午質疑基隆市長謝國樑利用個人資源動員基隆二信及二信中學員工。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟3日上午表示，基市黨部透過黨員號召支持的民眾參加造勢活動，並非如罷團所指控。

公民團體「山海公民拆樑行動」2日下午透過新聞稿指出，指謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社員工交出動員名單，二信中學的員工也在餐會中手持反罷免扇子，儼然是造勢活動。

對於罷團的指控，基隆市長謝國樑2日晚間表示，在這次的罷免投票中，已經有非常多的基隆市民打算要站出來投下不同意罷免票，因此他根本沒有，也不需要做這樣的動作。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，在這次的罷免案中，黨部了解有不少黨員對這次「惡罷」已經無法忍受，也看不下去，因此主動、自發性地出來參加造勢，並且找親朋好友一起為謝國樑加油、打氣。而不是如同罷團所指控，謝國樑動員二信員工。

黃申棟表示，若罷團執意要用造謠方式做不實指控，黨部也不排除透過法律途徑反擊。

國民黨籍基隆市議員韓世昱則強調，有關造勢人員的號召，一切都是尊重黨員與市民朋友的意願，絕無強行逼迫。

韓世昱強調，面對民進黨的抹黑與推諉，真相將愈辯愈明，相信基隆市民有著雪亮的雙眼。他強調，罷免無疑是憲法賦予人民的權利，也期盼基隆市民朋友能用手中的不同意罷免票一起支持說真話、做實事，捍衛市民權益的謝國樑市長。