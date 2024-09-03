外資昨日（2日）買超復華彭博新興債（00711B）8.9萬張，為2日台股上市櫃標的中，外資買超張數最多的標的。而根據台灣證券交易所統計資料顯示，繼在今年6月17日外資透過鉅額交易大買復華彭博新興債23.93億元之後，2日又再度透過鉅額交易方式，以每股交易金額16.89元、低於收盤市價的17.02元，大量成交復華彭博新興債9萬張，總成交金額達15.2億元。

根據證交所資料顯示，復華彭博新興債透過鉅額交易中的配對交易，以每股交易金額16.89元、低於收盤市價的17.02元成交9萬張，總成交金額達15.2億元；而在2日的外資買超排行中，復華彭博新興債也位列第一，數據顯示總計買超8.9萬張。

觀察上次6月17日外資透過鉅額交易大買復華彭博新興債23.93億元之後，根據現金申購買回清單公告顯示，6月17日復華彭博新興債與前日已發行單位差異數顯示，減少了500,000的單位數，而之後的6月20日與前日已發行單位差異數顯示，又再大幅減少了72,500,000的單位數。

法人表示，通常只有法人機構才會有那麼大的部位，可以讓外資能以鉅額交易形式買進。此情況很有可能是有大型法人機構要出場，便先藉由外資擔任「白手套」來代購，法人機構可以藉此出場來變現，然後投信再由初級市場贖回ETF。而這不一定代表法人看好或是看壞此檔標的，因為對於大型機構投資者來說，這只是資產配置中的其中一環，因此可能只是大型法人機構重新調整布局部位。