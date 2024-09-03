一般勞工主要退休金來源包括勞保、勞退2大支柱，但不少人對於這2者仍易混淆。其實，勞保與勞退是2個不同系統，勞保屬於社會保險，勞保老年年金為保險給付；而新制勞退則為勞工個人專戶，專戶累積的錢都是勞工自己的。

勞動部昨公布勞動基金運用績效，今年前7月新制勞退基金大賺5980.9億元，收益率14.24%，平均每人可分紅4.7萬元。這個分紅是勞退金專戶資產的成長，勞工個人專戶內累積的資金越多，分紅金額也越多。

而勞保基金前7月獲利1355.3億元，收益率15.37%，這部分獲利只能挹注勞保財務，個人的勞保給付，並不會因勞保基金賺錢而增加。（本文未完，全文見此）

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