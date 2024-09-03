外媒引述兩位知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉計畫從2025年底開始在大陸生產六人座版的Model Y汽車，以藉此提高其最暢銷但日漸下降的電動汽車的吸引力。其中一位知情人士說，特斯拉已要求供應商做好相應準備，以應對上海工廠Model Y產量的兩位數增長。

面對眾多大陸電動車企崛起，正在快速搶食特斯拉的市場，尤其是旗下最受歡迎車款Model Y更是各家車企劍指的目標。在過去一年競爭不斷加劇的電動車市場中，Model Y穩坐寶座，熱銷程度讓同為特斯拉旗下的Model 3都望塵莫及。

據乘聯會資料，在8月，特斯拉上海超級工廠交付量為86,697輛，月增17％；以大陸國內來看，特斯拉以超6.3萬輛的成績創下今年以來國內銷售新高，月增37％。車型來看，Model Y國內銷售超4.5萬輛；Model 3銷售1.8萬輛。截至目前，Model Y在大陸國內的累計銷量超過了28.9萬輛。