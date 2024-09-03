天氣熱運動完，最想灌冰水，卻又擔心傷身體。對此，營養師楊哲雄表示，目前並沒有足夠的證據，能證明喝冰水會傷身，相反地，運動喝冰水，具有緩解疲勞、提升運動耐力、延緩核心溫度升高、降低心率等好處，但提醒若為心臟或腦血管疾病患者，則不可一次大量飲用冰水，建議分多次適量補充。

楊哲雄在臉書「好食課」PO文指出，天氣熱運動完，不少人會想要趕快消暑一下，但又怕喝冰水會傷身體，而只喝溫開水，其實運動喝冰水，可以提升運動耐力，幫助身體冷卻，減輕過熱疲勞。

此外，楊哲雄指出，長時間處於高溫下，運動量過大，容易導致核心溫度升高，有中暑風險，因此運動後適量喝冰水，反而可避免體內溫度升高，造成身體「當機」，並能降低心率，減少心肌收縮次數，減少心臟負擔，且喝冰水很舒服，可增加補水次數。

楊哲雄指出，喝冰水時要不要過急，或太大口以避免嗆到，若為心臟或腦血管疾病患者，切記不可一次大量飲用冰水，可採少量多次補充方式。