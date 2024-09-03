納達爾在本屆美網休兵。（美聯社資料照）

Still thinking about this break point. pic.twitter.com/yzCR2W1yDM — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2024

球王辛納（Jannik Sinner）勇闖美網8強，他以直落三7-6、7-6、6-1擊倒地主保羅（Tommy Paul），成為今年唯一晉級全部四大滿貫賽8強的男單選手。辛納在8強戰要強碰前美網冠軍麥維德夫（Daniil Medvedev），另對於最近的禁藥爭議，納達爾（Rafael Nadal）出面聲援辛納。

納達爾對西班牙媒體說：「在我看來，辛納沒有受罰是因為審理者認為沒什麼可罰的，我不相信這與他身為世界第1有任何關係。我有個長處也算短處，就是我願意相信人們的善意，我了解辛納，我不相信他會想要使用禁藥。我們不該只有在事態朝向我們希望的方向發展時才喜歡它，最終我相信正義就是正義。」

辛納兩度在同化類固醇檢測呈現陽性，遭剝奪今年3月印地安泉網賽的獎金與積分，國際網球公正調查機構8月宣布辛納不必禁賽，原因是「物理治療師誤用噴劑按摩」讓辛納被驗出微量類固醇。

由於辛納是現任球王，其他選手質疑他享有特權，所以審判才進行這麼快。納達爾說：「我堅信辛納沒有獲得特殊待遇，但這只是我的觀點，我想其他人的觀點也都必須受到尊重。」