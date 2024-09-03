男星小鐘（鐘昀呈）是演藝圈有名的黃金單身漢，52歲尚未走入婚姻。近日，他在節目開箱旅行中買的小物，其中包含OL原味內褲、情趣用品，不僅當眾聞內褲，還要大家試試看情趣用品的觸感，稱「很舒服」，讓主持人Melody(殷悅)超害羞。

小鐘先是分享在日本、韓國買的精品包和墨鏡，接著秀出原味內褲扭蛋，把殼拆開後拿出一件被密封袋裝著的OL黑色內褲，把鼻子湊過去聞。之後，小鐘又拆一件護理師的肉色內褲，甚至開箱情趣用品，解釋如何使用。

小鐘聞OL的原味內褲。（圖／YT@Chop Chop Show）

Melody好奇地問，情趣用品的寬度怎麼這麼小？另一名主持人沈玉琳馬上吐槽：「我都花錢了，我還要買鬆的？我就是要緊的，我就是鬆的鬆到沒感覺，我才要緊啊！」讓Melody害羞到狂摀臉，氣氛爆笑。

小鐘開箱情趣用品。（圖／YT@Chop Chop Show）

小鐘把情趣用品拿給來賓薔薔試用，問：「像不像千萬隻螞蟻在鑽？」薔薔體驗後回應：「就是有點像陰道壁的東西。」但沈玉琳補充，該情趣用品的刺激度太強，若男生用上癮，實戰時反而容易無感。