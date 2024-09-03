民眾黨主席柯文哲被檢方懷疑涉京華城案遭搜索，雖後來無保請回，但過程一度傳出因妻子陳佩琪170萬金流交代不清，檢方才聲押柯文哲。國民黨立委謝龍介提醒檢調，類似的案件過去也發生過，就是檢方偵辦新潮流網軍林秉樞時，被爆出有名曾任立委的新潮流大老，曾透過第三方支付與ATM匯出高達2900萬元，「新潮流的2900萬元，為何不必去查，喜歡曲棍球的男人，就不會貪污嗎？」

謝龍介說，他原則很簡單，貪污就去關到死，不分黨派，也無關立場。他看到北檢偵辦柯文哲主席貪污圖利案時，傳出查獲柯家夫妻疑似不明財產170萬元，以及陳珮琪操作ATM等情節，就想鼓勵北檢，不要忘記另一個大案。

謝指出，2021年底，林秉樞毆打高嘉瑜案爆發後，調查局追查林秉樞金流，反向查到一位曾經擔任立法委員的新潮流重量級大老，這位重量級大老從2020年1月，到2021年12月，陸續透過第三方支付平台與ATM，匯出2900萬元，平均每個月匯出120萬元。

謝龍介質疑，如果170萬元，就要風風火火地偵辦財產來源不明，還仔細比對了與京華城容積獎勵時序，同樣是北檢辦案，同樣透過ATM操作，2900萬元哪來的？又去了哪？這難道不用查個上窮碧落下黃泉？結果當時消息見報後，北檢卻說這名重量級大老不是被告，依法簽結，也沒有另案偵辦。

謝龍介強調，柯文哲涉及的諸案，必須由他自己面對司法，我無法也無意替他辯護，但做為立法委員，司法的雙標，就是他要監督的目標。馬上要開議了，希望法務部長鄭銘謙，要給個合理說法。「新潮流的2900萬元，為何不必去查？喜歡曲棍球的男人，就不會貪污嗎？」