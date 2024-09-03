桃園市中壢區龍岡地下道是連通中壢前後站的重要通道，車流量大，里長反映今年5至8月，發生20多起機車自摔事故，主因為進出地下道騎士無法適應光線變化導致。民進黨市議員魏筠邀集相關單位會勘，養工處將於地下道入口處增設「高流明白光燈」，降低光適應問題。

當地東興里長莊英起說，龍岡地下道機慢車道，近4個月來發生20多起機車自摔事故，其中許多是老人家，許多人因為是自摔所以自認倒楣也沒報案，住在附近的鄰長時常得協助騎士將機車牽出地下道。

魏筠指出，龍岡地下道是連通中壢前站與後站的主要通道，不分平假日車流量大，尤其是上下班尖峰時段，機慢車道一但發生交通事故，不僅造成市民人身與財物的傷損，更直接影響到前後站交通的通行。實際會勘發現，當機車騎士進入地下道內相對昏暗的環境，或甫出隧道外相對光亮的環境，都會產生眼睛不適的「光適應」現象，也是造成隧道交通事故的主要原因。另外，地下道機慢車道路幅狹窄且有彎道，騎士可能在轉彎時不慎擦撞側牆而自摔。

市府養工處回應，評估龍岡地下道機車自摔可能原因，包含進地下道口光線變暗造成光視差，加上機車車速過快，於彎道處容易肇事，為解決「光適應」問題，現況地下道燈光為黃光 ，會於出入口處增設1盞高流明白燈，改善眼睛適應燈光問題。為避免機車騎士車速過快進入地下道，交通局評估於入口處新增「易肇事路段」與速限標誌牌面，提醒民眾降速小心行駛。另外在機慢車道彎道處，也將進一步研議增設反光警示標誌。