國民黨台北市議員應曉薇涉及京華城容積獎勵爭議，疑似與威京集團主席沈慶京有不明金流往來，兩人都遭檢方聲押禁見。對此，國民黨北市黨部3日舉行紀律委員會，會後建請黨中央依本黨「黨紀處分規程」，若本案一審判決有罪，建議予以黨紀重懲。

國民黨北市黨部指出，3日針對應曉薇涉及京華城案一事，舉行紀律委員會會議，而經會議決議，建請依本黨「黨紀處分規程」第六條第二項規定：以法院裁判為判斷基礎，若本案一審判決有罪，建議予以黨紀重懲。

北市黨部表示，已經將會議結論函送黨中央，後續將由中央考紀會審議。