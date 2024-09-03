紐西蘭政府3日表示，將把遊客的入境費提高近2倍，引發主要旅遊部門的批評，因為更高的觀光稅收恐打擊當地觀光業。

據路透報導，紐西蘭政府在聲明中表示，從10月1日起，將國際遊客及「保護和旅遊」費用從35紐幣（新台幣約695元）提高到100紐幣（新台幣約1986元），以「確保遊客在訪問紐西蘭時為公共服務和高品質體驗作出貢獻」。

與許多熱門的全球旅遊勝地一樣，紐西蘭一直在努力應對遊客對自然環境的影響，基礎設施也因遊客數量過多而捉襟見肘。該國自2019年7月開始收取35美元的費用，但相關收費仍不足以支付這麼多遊客帶來的建設和修復環境費用。

紐西蘭政府表示，新的觀光費用具有競爭力，有信心紐西蘭將繼續被視為一個有吸引力的旅遊目的地。

然而，該國旅遊業協會認為，較高的費用將阻礙遊客訪紐，特別是觀光業曾作為紐西蘭最大的出口收入來源，但該行業如今仍難以從新冠疫情帶來的慘淡中恢復過來。

紐西蘭旅遊業協會首席執行官英格拉姆（Rebecca Ingram）表示，紐西蘭的旅遊業復甦落後於世界其他地區，這將進一步削弱我們的全球競爭力。」

紐西蘭統計局3日稍早發布的數據顯示，該國截至6月30日的年度旅遊出口收入為149.6億紐幣，比疫情前下降5％。據該局稱，遊客人數約為邊境關閉前水平的80％。

另外，紐西蘭政府最近也提高訪客簽證的費用，並提議提高支線機場的收費。紐西蘭機場執行長比利摩爾（Billie Moore）表示，這「對我們正在努力促進紐西蘭經濟復甦的行業來說是三重打擊」。