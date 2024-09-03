悠遊卡公司首度和周杰倫二次元IP「周同學」聯名，推出4款「周同學」公仔造型悠遊卡，即日起開放預購，至9月9日午夜截止。不過這4款悠遊卡售價不斐，單入售價799元，全套4入2999元。

「周同學」公仔造型悠遊卡，高度約9公分，包括熱愛運動的「籃球員」、敢於追夢的「飛行員」、享受生活的「休閒達人」，以及充滿未來感的「星際旅行者」。

去年巨星傳奇曾和泰國觀光局聯手推出「尋找周同學」City Walk路線。今年7月，又攜手日本東京鐵塔舉辦快閃店，吸引眾多粉絲。多次跨界合作展現其國際影響力。