雖然AI股近期陷入整理，不過，AI相關建置需求續旺，4大CSP(雲端服務供應商)微軟、亞馬遜、Google、Meta等持續增加資本支出，增添AI軍備火力，相關供應鏈下半年營運不看淡。緯創董事長林憲銘先前就表示，下半年景氣會比上半年好，AI需求仍強勁，台灣在全球AI供應鏈角色不可或缺。

AI帶動資料中心需求大幅提升，緯創今天宣布，與亞洲AI資料中心軟體、系統大廠Zettabyte策略聯盟，在台建置首座超大規模AI資料中心，並採用最先進的液冷系統。

林憲銘表示，與Zettabyte合作建置超大規模資料中心，「秉持促進台灣AI技術的願景和承諾，將可為台灣AI生態系的發展及全球舞台地位帶來重要的貢獻。」（本文未完，全文見此）

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