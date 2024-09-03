民眾黨主席柯文哲無保請回，民眾黨立委黃國昌指控《鏡週刊》抹黑柯文哲收賄7百萬，遭後者駁斥。（資料照／李奇叡攝）

民眾黨主席柯文哲無保請回，民眾黨立委黃國昌指控《鏡週刊》抹黑柯文哲收賄7百萬，遭後者駁斥。對此，黃國昌回擊「無恥、敢潑糞不敢當」，並強調《鏡週刊》在翻車後突改口狡辯，儼然承認自己就是賴清德政府鷹犬北檢的打手。

「無恥的鏡週刊、敢潑糞不敢當」黃國昌說，鏡週刊上周六晚上7點，配合北檢聲押柯文哲的操作，突然以「獨家」指控柯文哲在京華城案涉及「違背職務收賄罪」，帳戶「700萬帳戶資金不明」，而「垃圾媒體」鏡週刊躲了那麼多天，剛發出聲明表示「內容從未述及柯文哲違背職務收受賄賂700萬元」，簡直無恥至極。

黃國昌批，鏡週刊完全不敢提及其所惡意扭曲的「700萬帳戶資金不明」由何而來，在抹黑報導翻車後，突然改口狡辯，除了丟盡第四權的臉，儼然就在承認自己就是賴清德政府鷹犬北檢的打手。

黃國昌說，政治黑手伸入司法，司法再透過傳媒的暴力推波助瀾，藉以整肅賴清德的政敵。這種病態結構，對台灣民主法治造成的嚴重傷害，必須被打破，否則，今天民進黨對付的是柯文哲，明天可能就輪到你我遭殃。