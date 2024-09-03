基隆市議員韓世昱與國民黨基隆市黨部發言人黃申棟於今（3日）召開「罷樑真面目！民進黨做賊喊抓賊」記者會。韓世昱指出，日前被起訴涉賄的賀長渤是資深的公務員，歷經五任市長，林右昌前發言人游本明卻要謝國樑道歉。他怒斥，涉賄期間是林右昌任內，此舉根本是做賊喊抓賊，照這個邏輯，李進勇是否也應出來負責？黃申棟則質疑拆樑團體所謂民意的代表性，兩三位領銜與發言人無法代表全體市民的意見，社會上有許多公民參與的管道，但先前從未看見他們的身影，突然出來不禁讓人懷疑背後究竟有何種政治勢力在操作。

韓世昱表示，林右昌市府任內涉嫌收受大日公司賄款的賀長渤是極資深的公務員，從林水木前市長任內便開始任用，一直到李進勇、許財利、張通榮與林右昌時代，一共歷經五任市長，但林右昌前市府發言人游本明竟要求謝國樑市長為此案負責，甚至要謝市長道歉，如此誇張的行徑無疑是做賊喊抓賊！他也質疑，若照游本明的邏輯，李進勇前市長是否也應出來負責？

韓世昱強調，賀長渤收賄期間是在林右昌任內，是林右昌應該要出來講清楚、說明白，但很遺憾，民進黨一貫甩鍋、抹黑的習慣依舊未改，不針對事件解釋，只會轉移焦點、抹黑他人。他也質疑，為何賀長渤歷經那麼多市長任內都沒違法疑慮，卻在林右昌市長任內收賄，正所謂上行下效，合理的懷疑是否有上位的長官授意，下位的人才敢做出如此荒誕的行為，他期待林右昌可以正面回應此案。

黃申棟表示，拆樑團體不斷強調謝市長不願面對「民意」，但他們所謂的「民意」究竟是何種民意？他強烈質疑拆樑團體所謂「民意」的代表性，三位領銜與發言人顯然無法代表全體基隆市民的意見，先前在基隆各大活動中亦無看見他們如此關心基隆。他也強調，不論執政者是誰，社會上有許多反應民意與公民參與的機會，但先前從未看見他們的身影，突然出現不禁讓人懷疑背後究竟有何種政治勢力在操作。

黃申棟進一步表示，拆樑團體的領銜人與發言人都與民進黨關係匪淺，而林茵茵在參與拆樑行動前，網路搜索便可知其政治光譜為深綠，由此可見拆樑團體與民進黨的關係可謂密不可分。

黃申棟指出，拆樑團體第二階段起初是送四萬三千份連署書，但中選會最終核定的數量卻僅剩三萬七千份，也就是有百分之十五的連署書都是可能被冒名、偽造。他強調，自己在跟市民互動時，也有很多民眾說自己是在被逼迫下簽名，若表示不願簽連署，拆樑小蜜蜂便會開始尾隨自己，礙於無奈下只能被迫簽署。

針對拆樑團體昨日新聞稿指控謝國樑市長要求二信行員動員造勢一說，黃申棟表示，此說完全不符事實，已違反選罷法相關規定意圖使人不當選，目前團隊也正進行規劃提告，希望能藉此遏止惡質選風。韓世昱則強調，有關造勢人員的號招，一切都是尊重黨員與市民朋友的意願，絕無強行逼迫。

韓世昱最後強調，面對民進黨的抹黑與推諉，真相將越辯越明，相信基隆市民有著雪亮的雙眼。他強調，罷免無疑是憲法賦予人民的權利，但若此權利被特定政黨或財團所操弄則將玷污憲法，也期盼基隆市民朋友能用手中的不同意罷免票一起支持說真話、做實事，捍衛市民權益的謝國樑市長！