南韓女團EXID人氣成員Hani（哈妮、安喜延），原本今年5月宣布將與大10歲的精神科醫師男友梁在雄於9月結婚，不過梁在雄所經營的W Jin醫院，卻被爆出醫療疏失導致病患死亡，而事後梁在雄更被死者家屬指控態度冷血。對此，梁在雄發出聲明宣布婚禮延期，並表示願意親自向死者家屬致歉。

梁在雄今（3日）對外宣布與Hani的婚禮確定延期，「我們兩個一起針對此事討論了，並不是個人的決定，而我覺得本來就該如此。」至於死者家屬先前接受電視台訪問時，控訴自己僅透過經紀公司發表道歉聲明、在他們去醫院抗議時態度冷血的事情，他雖未多作解釋，但卻將態度放軟表示，隨時願意親自去跟家屬致歉。

Hani未婚夫醫院遭爆醫療糾紛，甚至將病患四肢綁在床上。（圖／翻攝自SBS YouTube）

其實整起事件在7月份經由多家韓國媒體報導才曝光，據報導內容指出，今年5月一名33歲女病患為治療減肥藥成癮入院，不過患者卻在17天後死亡。從死者家屬公開的監視器畫面中，可見女病患因為腹痛不斷敲門呼救，但護理人員見狀餵藥後，就未再做其他處理，甚至還將女病患四肢綁在床上。直到一個小時後，女病患腹部隆起，並出現呼吸急促、流鼻血的症狀，醫院才開始進行急救，但最後女病患仍不幸離世，而經驗屍後確認死因為假性腸梗阻。

影片嵌入自SBS 뉴스 YT

然而，在該事件發生後沒幾天，梁在雄就公布與Hani結婚的喜訊，甚至在7月事件曝光後才發出聲明道歉，因此遭到外界批評太冷血，至於 Hani則一直保持沉默。