中市警一分局公益派出所替代役男許耀文，日前協助警局同仁，受理美籍交換生在街頭迷路個案，他以流利的英文與其溝通，也順利將該位女學生安全送返寄宿家庭，許耀文出色表現獲同仁注意，進而發現他去年底才從紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，還是個準機師。
公益派出所8月29日15時接獲民眾報案稱，在西區公益路與中美街口有1名外籍人士需要協助，兩名員警到場發現該名外籍人士，為1名16歲的美籍交換生，3天前才來太平區長億高中就讀，當天獨自外出逛街，計畫返回北區德化街的寄宿家庭，卻因路段不熟而迷路，雖使用手機的Google map導航，仍無法找到正確路線。
這名外籍生也一路從北區步行到西區，走了大約10公里路程，最終，因手機電量耗盡無法繼續使用，遂向路人求助並報警。警方到場後，先安撫其情緒，並將其帶回派出所休息，同時，警方協助該交換生手機充電，避免其家人和朋友無法聯繫上他。
而正在公益所服替代役的許耀文也以流利的英文與該學生進行溝通，進而聯繫上了該學生的老師，並獲得其寄宿家庭地址，隨即協助代叫計程車，將該學生安全送返寄宿家庭，許耀文也向他宣導在台灣的報案電話為110，而非美國的911。
許耀文的出色表現引起派出所同仁稱讚，原來他自國中一年級起便赴國外求學，去年底從紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，因家庭因素申請服替代役，且他之前在國外已有考到機師證照，未來希望投考國內航空公司，成為機師；對於服替代役期間可以利用所長幫助外籍人士做國民外交，他也很開心。
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