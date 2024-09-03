中市警一分局公益派出所替代役男許耀文，日前協助警局同仁，受理美籍交換生在街頭迷路個案，他以流利的英文與其溝通，也順利將該位女學生安全送返寄宿家庭，許耀文出色表現獲同仁注意，進而發現他去年底才從紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，還是個準機師。

公益派出所8月29日15時接獲民眾報案稱，在西區公益路與中美街口有1名外籍人士需要協助，兩名員警到場發現該名外籍人士，為1名16歲的美籍交換生，3天前才來太平區長億高中就讀，當天獨自外出逛街，計畫返回北區德化街的寄宿家庭，卻因路段不熟而迷路，雖使用手機的Google map導航，仍無法找到正確路線。

公益派出所警察替代役男許耀文剛自紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，已考取執照是名準機師。（中市警一分局提供／馮惠宜台中傳真）

外籍交換學生對台灣警方的熱心協助和友善服務表示感謝，並在離開前與警方合影留念。（中市警一分局提供／馮惠宜台中傳真）

這名外籍生也一路從北區步行到西區，走了大約10公里路程，最終，因手機電量耗盡無法繼續使用，遂向路人求助並報警。警方到場後，先安撫其情緒，並將其帶回派出所休息，同時，警方協助該交換生手機充電，避免其家人和朋友無法聯繫上他。

而正在公益所服替代役的許耀文也以流利的英文與該學生進行溝通，進而聯繫上了該學生的老師，並獲得其寄宿家庭地址，隨即協助代叫計程車，將該學生安全送返寄宿家庭，許耀文也向他宣導在台灣的報案電話為110，而非美國的911。

許耀文的出色表現引起派出所同仁稱讚，原來他自國中一年級起便赴國外求學，去年底從紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，因家庭因素申請服替代役，且他之前在國外已有考到機師證照，未來希望投考國內航空公司，成為機師；對於服替代役期間可以利用所長幫助外籍人士做國民外交，他也很開心。