針對近日有外界指出基隆市第二信用合作社（簡稱基隆二信）要求上至經理、下至一般行員，都必須交出一份為謝國樑市長動員的名單，基隆二信總經理高萱芝今（3）日嚴正駁斥，這是百分之百的假訊息，合作社絕對沒有逼迫員工要繳交動員名單，這完全是不實指控，望社會各界明察，也呼籲相關團體勿惡意將二信合作社捲入政治鬥爭之中。

高萱芝總經理強調，二信合作社除存放款比率皆持續成長，去（112）年依考績評比年終獎金最高達10個月，創信用合作社之冠，更讓許多聽到的基隆人直呼：「好想進二信」。

根據年報資料顯示，基隆二信112年度的存款目標實際達成預算目標之97.43%；放款目標實際達成預算目標之98.59%。逾放比維持0.07%左右，備抵呆帳覆蓋率較111年降低，盈餘則為2.17億元，創十年來新高，表現亮眼。

高萱芝說，基隆二信經創立後改組至今，已近80個年頭，目前計有14家營業單位、一證券收付處分佈基隆市各地，1家營業單位位於臺北市。基隆二信歷史悠久，一路發展至今，培養良好的企業文化、持續提升工作環境與條件。在定期進行法令宣導、員工教育訓練外，也舉辦「愛心捐血」公益活動、歌唱競賽晚會、慶生會，讓員工備感重視與期許，打造出「幸福職場」、「幸福企業」的優質環境。

高萱芝提到，未來，基隆二信也以發展多元化、優質化、創新化金融理財服務為營業目標，除重視授信品質，加強風險管控，在員工薪資獎金、升遷制度、教育訓練、福利與娛樂活動等各方面皆會持續努力、積極推進。