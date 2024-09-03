住在美國拉斯維加斯的90歲長者埃利斯（Frank Ellis）從65歲開始騎單車，每個月都會騎1000英里（約1609公里），騎了整整25年，日子過得相當充實快樂，他也親曝自身的4個長壽快樂秘訣。

《商業內幕》報導，埃利斯在65歲時，開始了騎自行車的愛好。他每個月都會騎約1609公里，有時甚至更多。25年後，90歲的他依舊在騎自行車，無論是在他自家社區騎飛輪，還是報名動感單車課程。

埃利斯說，他相信幾十年來的騎車習慣，讓他保持健康和活躍。「當你日復一日地訓練時，身體還是能做很多事，這點真是令人驚訝」。他接著分享了保持健康的四個秘訣。

第一、 找到喜歡的運動類型：埃利斯經營一家電子承包公司超過35年，過去每天下班後，他都會跑步一小時。他在65歲時改騎自行車，因為這對他的身體來說更輕鬆。他認為找到自己喜歡的運動，是終生保持活力的關鍵，而他的活力也影響了身邊的人，他與朋友一起參加很多自行車比賽，創造了許多回憶。

第二、 不要喝太多酒或抽菸：埃利斯不菸不酒。根據2022年發表在《自然》期刊（ journal Nature）上的一項研究指出，定期飲酒和吸煙者的壽命，要比不抽菸喝酒的人平均縮短10年。

第三、 不要吃太多：埃利斯將他的長壽歸因於沒有吃得太多。這習慣與日本長壽者的飲食習慣類似，那些超過110歲的日本長者傾向吃八分飽。有研究指出，避免暴飲暴食有助於預防肥胖，而肥胖會縮短14年的預期壽命。

第四、 擁有積極的態度和熱情：埃利斯對自行車充滿熱情，他甚至在生日那天，在自家社區舉辦了一場以環法自行車賽為主題的派對，而且他也有其他興趣，如賽馬和高爾夫。2023年一項發表在《幸福研究期刊》（Journal of Happiness Studies）上的研究發現，有愛好的人更可能獲得較高的生活滿意度，甚至更長壽。從事喜歡的興趣，能改善情緒低落的狀況，並提供一種目標感。埃利斯還認為，積極的態度和良好的幽默感有助於他保持健康。

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