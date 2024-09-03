以往取得河川區用地只能協議價購與用地徵收，對財政是一大負擔，也導致整治河川受限，桃園市2019年率全國之先實施「河川區容積移轉」，將10個市管河川納入容積移轉，減輕市庫負擔、地主也能多一個選項，截至8月底共辦理近4萬平方公尺、為市庫節省7.8億元徵收費。

水務局指出，以往河川區的用地取得僅有協議價購與用地徵收，桃園市政府水務局於2019年率先全國實施「河川區容積移轉實施計畫」公告南崁溪、茄苳溪、社子溪、老街溪等市管河川的10個河川區域容積移轉實施計畫，讓人民和政府多一個選項。

水務局指出，選擇河川區域的容積移轉，人民增加取得該區都市計畫可建築土地的容積，政府少負擔協議價購或徵收土地的費用，有利土地有效利用、都市整體發展的雙贏政策，截至今年8月底，河川區容積移轉總辦理面積約為3萬9015平方公尺，節省約7億8000萬元徵收費。

水務局表示，因其中7個實施計畫公告期限已到，桃園市政府水務局於8月6日重新公告南崁溪、茄苳溪、社子溪、老街溪等市管河川的7個河川區域容積移轉實施計畫，實施區段範圍有 南崁溪經國二橋至檜稽橋(桃園都市計畫)、南崁溪蘆竹區南竹路(河底橋)至高速公路橋(南崁地區都市計畫)、南崁溪桃園區有恆路至經國路(經國橋)(南崁地區都市計畫)、南崁溪桃園區南平路(南平橋)至經國二路(經國二橋)(南崁地區都市計畫)。

茄苳溪桃園區文中路(文中橋)至鐵路用地(縱貫公路桃園內壢間都市計畫)、老街溪平鎮區延平路一段(延平橋)至鐵路橋(中壢平鎮都市擴大修訂計畫)、社子溪楊梅區鐵路用地(楊梅火車站)至新梅五街(楊梅都市計畫)。

水務局指出，如有意願辦理河川區域容積移轉之民眾，可至桃園市政府水務局官方網站-便民服務-容積移轉專區，或掃描QR碼連結至網站查詢已公告的河川區域容積移轉實施計畫範圍等相關資料。