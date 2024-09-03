國家科學及技術委員會連續第6年舉辦「Kiss Science」 活動，集結產官學開放中研院、政府部會大專校院實驗室等124個場域，今年中華大學校內AI＋體驗中心及元宇宙體驗中心也受邀參加，校方表示，民眾能透過參訪2大中心，以實際操作體驗AI技術和元宇宙相關的應用。

國科會第6年舉辦「Kiss Science」 活動，集結國內124個場域，帶領民眾探索AI世界，而中華大學AI＋體驗中心、元宇宙體驗中心也受邀參加，為今年入選的3所私立大學之一。

中華大學副校長、AI＋體驗中心主任游坤明表示，中華大學於2018年與微軟（Microsoft）創立全台首間「AI＋體驗中心」，藉由校內完善的設備與充分的量能，長期輔助各學院與新科技銜接發展。

中華大學將以籌辦單位的身分，於10月17日、19日舉辦「中華大學AI體驗：邂逅虛擬現實的未來」，邀請民眾跳脫制式的上課框架，在全台唯一能親身體驗AI科技的示範場域中，以玩中學普及AI教育，跨入人工智慧的世界裡，開啟學習的興趣。

校方表示，透過參訪AI＋體驗中心以及元宇宙體驗中心，民眾能實際操作體驗並掌握AI技術和元宇宙相關的應用，設備涵蓋智慧零售、智慧建築、AI識相、AR／VR情境及5G毫米波室內定位等多種情境，盼激發創新思維和跨領域應用能力。