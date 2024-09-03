在世足賽曾因咬人而惡名昭彰，也曾用故意手球領紅牌，卻救了球隊，天賦異稟卻又爭議十足的前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）為烏拉圭出賽142場，攻入隊史最多的69球，今天他在記者會宣布，將於本周對巴拉圭的世足資格賽後，結束17年國家隊生涯。

「對一個人來說，沒有比知道何時該退更自豪了，幸運的是當我要從國家隊引退時依然自信，因為是我自己想退下來的。」蘇亞雷斯在記者會說：「我已經37歲了，知道自己很難有機會參加下屆世足。足以安慰的是我不是因為受傷或者無法獲得徵召才退。」

蘇亞雷斯在2007年2月8日對哥倫比亞上演成年國際賽處女秀，2010年南非世足資格賽他出賽19場，替「天藍軍團」晉級做出重要貢獻，也在他的首屆世足賽扮演要角。尤其是8強對迦納之戰，蘇亞雷斯在延長賽最後階段手球犯規，雖然因而被紅牌罰下，卻賭到對手12碼罰踢不進，最終烏拉圭經PK戰重返暌違半世紀的世足4強，蘇亞雷斯則捍衛自己的紅牌行為，形容是該屆賽事的「最佳撲救」。

4年後蘇亞雷斯在巴西世足賽咬了義大利後衛基耶里尼（Giorgio Chiellini），但伴隨著這些爭議言行，他的足球本事又令人不得不服。蘇亞雷斯共為天藍軍團出征4屆世足、5屆美洲盃，包括在2011年美洲盃決賽對巴拉圭先馳得點，幫助烏拉圭最終以3比0舉起隊史第15座美洲盃冠軍，他也以4進球2助攻榮膺大會MVP。

「我很幸運獲得許多榮譽，但唯獨那座美洲盃冠軍，拿世界上任何東西來我都不換。」蘇亞雷斯說：「2011年美洲盃奪冠是我職業生涯最美麗的時刻，它對我來說是無價之寶，儘管我還贏得了許多其他榮譽。」

蘇亞雷斯最近一個國際賽是今夏的美洲杯季軍戰，他在PK戰中操刀破門，幫助烏拉圭勝出。俱樂部方面，蘇亞雷斯在效力過利物浦、巴塞隆納等多支歐洲豪門後，選擇與梅西（Lionel Messi）等好友到MLS的邁阿密國際養老，今年球季也攻入了16球。

「對我個人來說，是因為自己想退下來並覺得準備好了，是非常重要的。」蘇亞雷斯強調，結束國家隊生涯不是個容易的決定，「但直到最後一戰使出全力之前，我都會保持著平靜的心。不要讓心中的那個火焰慢慢熄滅，這是我決定現在就該做出決定的原因。」