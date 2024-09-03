苗栗縣苑裡鎮房裡溪河堤旁空地，近期陸續傳出遭不明人士棄置垃圾後露天焚燒，產生空氣污染造成附近居民困擾，也導致警消疲於奔命，經通霄警分局組成專案小組，並會同苗栗縣政府環保局裝設監視器追緝，於8月30日凌晨2時許，在現場發現1名72歲鄭姓男子行跡可疑，經員警仔細盤查詢問，發現車內載有多包舊皮製品布料及汽油噴槍等物，鄭某坦承露天焚燒廢棄物，警方詢後依法送辦。

苑裡鎮房裡溪河床近1來多次發生有人亂倒廢棄物，並點火焚燒，造成空氣嚴重汙染，經通霄警分局組成專案小組，並會同苗栗縣政府環保局裝設監視器追緝，30日，通霄警分局苑裡所員警巡邏時，又發現該處空地遭人棄置垃圾並露天焚燒，旋即通知苗栗縣消防局苑裡消防分隊人車到場滅火。

通霄警分局苑裡所員警日前巡邏時，發現苑裡鎮房裡溪畔空地遭人棄置垃圾並露天焚燒，警方在附近查獲涉案的鄭姓男子人車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

通霄警分局苑裡所員警日前巡邏時，發現苑裡鎮房裡溪畔空地遭人棄置垃圾並露天焚燒，警方在附近查獲涉案的鄭姓男子人車，車上並有大量事業廢棄物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

員警同時間在周邊巡邏查緝，結果在500公尺外的產業道路發現一名72歲鄭姓男子，駕駛白色自小客車停在路旁，經員警仔細盤查詢問，發現車內載有多包舊皮製品布料及汽油噴槍等物，鄭某坦承有縱火行為，警方經帶回詢問後，依涉嫌刑法第175條公共危險罪送辦；另隨意棄置垃圾及露天燃燒行為致影響空氣品質，將移由環保局等主管機關依法裁罰。

通霄警分局呼籲民眾，切勿貪圖一時方便及存僥倖心態，任何違法棄置垃圾及隨意焚燒行為都將被嚴懲送辦，請民眾切勿以身試法，同時也呼籲民眾如接獲相關違法情資，請立即向主管機關反映，通霄警亦會嚴正執法，以維護苗栗縣美好山河環境。