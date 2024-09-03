再過半個月就是中秋節，花好月圓人團圓，也是傳統祈求姻緣的好日子，命理師柯柏成在臉書上分享，當日也是月老誕辰，最適宜未婚男女求姻緣，他指出，拜月老要注意姻緣線分五行及相關禁忌，否則無法得到祂的祝福。

柯柏成表示，《尚書．洪範》有云「五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土」，再加上五行終始論的原理，月老所掌管的姻緣其實不限於未婚男女，也包括已婚男女或老少等人，五行姻緣可以對應現今社會的人際狀況。

他進一步指出，月老不僅幫未婚男女牽線，只要有人際關係、情感上的需求，都可以向月老祈願，祭祀的方式及供品可諮詢廟方執事，但針對個別的五行需求，則可以在祭祀時向月老詳述，但他提醒，拜月老有個禁忌要注意，因為祂掌管的是正緣，如果是介入他人的情感關係，就很難得到祂的祝福，月老的牽線的目的，主要是讓良好正向的人際關係相互扶持和共同努力，五行姻緣詳述如下：

▌木姻緣

針對學業有需求的朋友，例如求得遇貴人、良師益友，月老會護佑學業上多遇良師益友，就像樹木嫩芽綠葉之發生及樹根的地基穩固，從事業務的朋友，也可以在月老這裡求得牽線貴人幫忙、業績增長。

▌火姻緣

針對渴求感情穩定的再婚男女，月老護佑喪偶或失婚者再結良緣，或者糾纏不清的孽緣無法擺脫，月老幫助其如鳳凰浴火重生。

▌土姻緣

針對人際關係中的友誼，月老護佑無血緣關係的兄弟姐妹義結金蘭、情同手足，像劉關張桃園三結義如大地般牢固、穩重，適合常被閨蜜背叛、兄弟出賣的群眾向月老祈願。

▌金姻緣

針對已婚夫婦，求家庭和諧、齊心合力，月老護佑美眷天長地久、百年好合、情比金堅，感情真金不怕火煉，未婚男女要祭拜月老，已婚夫妻更該拜月老，讓非正緣的他人無機可乘。

▌水姻緣

針對青年男女的未婚者，月老護佑所有情感漂流還沒找到靠岸處的未婚者，早日找到情感的歸宿，如百川歸流入海，但在大部分人的觀念裡，以為月老就只管這項而已。

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