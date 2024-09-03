台股近2個月上演海盜船忽上忽下的戲碼，7月初盤中寫下24,416點的歷史新高，不到1個月的時間又摜破20,000點整數關卡回吐4,700點的漲點，隨後又在8月下旬收復22,000點平盤整理。

凱基投信表示，台股短線波動加劇，但若從過去20年的歷史數據來看，第二、第三季向來為台股股價淡季，兩季平均含息報酬皆為2.2％。

凱基優選台灣AI 50 ETF 基金經理人施政廷表示，台股擁有完整AI上中下游相關供應鏈，以晶圓代工來說，未來至少有3年的優勢；後段組裝也至少有2～3年的優勢；若從供應鏈重組角度來看，優勢可望有5-10年。

他表示，00952的追蹤的臺灣優選AI 50指數，成分股篩選涵蓋上游的IC代工、IC設計、連接元件、PCB材料設備、PCB製造、DRAM銷售，中游的EMS、電源供應器、網通、儀器設備工程，下游的筆記型電腦、光碟片，以及其他營收也能確實受惠AI趨勢發展的非電族群。

施政廷指出，生成式AI應用的面向極廣，包括聊天機器人、自動駕駛、AR／VR、精準醫療、智慧金融、數據行銷等，背後潛藏了龐大商機，受惠的台廠供應鏈也早已超越過往傳統界定的半導體產業。

包括AI伺服器銅箔基板、AI伺服器電源供應器、工業級嵌入式快閃記憶體、網路資料中心等，也都是AI供應鏈商機的一環。因此能完整涵蓋AI次產業、精準挑出確實吃到AI商機大餅（AI營收占比30％以上）的成分股的ETF，對台股AI商機成長的參與度也會相對大。

00952所追蹤的指數不只設定營收門檻確保成分股純度，更透過分群等權重設計「抓大不放小」，不僅指標龍頭股是成分股基本組成，也確保市值尚未完全反映投資價值的「隱形冠軍」，也具備一定的持股權重。

施政廷說，而一年兩次換股，更配合台股淡旺季特性切換股利與動能、價值成長指標占比，更有助提升投資組合的追漲抗跌能力。00952每單位發行價格10元，即將於9月5日掛牌上市，對想掌握台股AI成長契機的投資人來說，是值得長期投資的一個選擇。