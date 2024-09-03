子公司業務動能穩健擴擴增如下: 新光人壽2024年上半年合併稅後淨利較去年同期增加231.5%達149.2億元，主要因股票資本利得提升及避險成本改善。得益於外幣保單銷售強勁，2024年上半年初年度保費較去年同期成長21.3%達286.0億元，市占率為7.6%。

新光銀行受惠於淨手續費收入入及淨利息收入成長，2024年上半年淨收益達104.9億元，較去年同期成長5.2%；合併稅後淨利較去年同期提升1.2%至35.4億元。財富管理收入較去年同期成長33.6%至18.0億元，銷售動能來自基金及保險商品，其手續費收入分別較去年同期提升88.1%及64.4%。

元富證券2024年上半年營業收入較去年同期提高38.6%至61.7億元；合併稅後淨利較去年同期成長37.0%至21.1億元，經紀業務市占率為3.27%，市場排名第七。

2023年新光人壽換算新光金控每股隱含價值為25.6元(未含新光銀行及其他子公司淨值）。隱含價值為3963億元，較2022年成長8%，有效契約價值較前一年成長10%至2975億元。