民眾黨主席柯文哲昨（2）日被裁定無保請回，民眾黨為此對北檢提出指控，但民進黨卻在臉書發文替北檢澄清，挨批干預司法，隨後刪文，資深媒體人黃揚明指出，這次事件相當可怕，間接證明檢察官背後有政黨撐腰，「黨檢一體！」

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，通常民進黨貼文中的哏圖要發布，會有著類似中央廚房的機制，需要層層審核，「不是今天誰說要發一下就發」。他指出，政治人物、政黨的小編要發文，須獲得高層同意，民進黨的貼文中有哏圖，代表不是只有他們的高層看過貼文，這一切早已準備好，不是突發事件。

黃揚明質疑，民進黨不可以去干預司法、檢調的進度，當民眾黨對司法提出質疑時，他們也不該去參加這場筆戰，可現在卻出現要層層審核的哏圖、文章，為什麼在這個過程中，沒有民進黨高層想到黨和司法應要有界限，並且提出相關質疑？

「黨檢一體！」黃揚明直言，這次的貼文證明，未來檢察官做事時後面有政黨撐腰、有一群是「黨官」的檢察官，這只有在威權國家才會出現，是件很可怕的事。