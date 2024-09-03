曾文水庫滿水位持續第41天。（水利署南區水資源分署提供／寶智華台南傳真）

全國規模最大的曾文水庫從7月25日凱米颱風過境達到滿水位，由於山區集水區持續降雨，農田不缺水，水庫減少供灌，滿庫持續第41天，水利署南區水資源分署表示，目前採取「進多少，放多少」策略，盡量留住水資源，就算再來沒有颱風，南部公共用水到明年上半年仍能樂觀。

南水分署指出，由於山區集水區幾乎每天持續降雨，再加上農田土地溼潤可減少灌溉用水，曾文水庫水位至3月中午仍維持229.92公尺，距離滿水位230公尺僅8公分，南化水庫水位達179.78公尺，距滿位180公尺僅22公分。

南水分署表示，曾文-烏山頭系統水庫昨日進水370萬噸，供應南地地區灌溉及公共用水共158萬噸，仍有盈餘，南水分署目前採取「進多少，放多少」策略，盡量讓水庫保持滿水位。

南水分署指出，南化水庫昨日進水20萬噸，也持續維持近滿庫狀態；甲仙攔河堰最大可引水220萬噸給南化水庫，目前僅引水7.7萬噸，很感謝老天爺的幫忙，能讓南部水庫持續維持滿庫狀態。

南水分署指出，雖然曾文水庫滿庫已進入第41天，但跟去年9月11日至11月13日維持滿庫63天相較，還有一段距離；不過，就算是今年再來沒有颱風帶來雨量，直到明年上半年的南部地區用水仍能樂觀無虞。