國泰飯店觀光事業中秋禮盒限時優惠9折。（國泰飯店觀光事業提供）

巴楠花部落中小學孩童演出古調。（國泰飯店觀光事業提供）

喜迎中秋節，飯店業者推月餅也做公益，國泰集團延續每年中秋送暖活動，國泰飯店觀光事業捐贈150盒中秋禮盒予以SDGs文化永續課程為教育目標的「高雄市巴楠花部落中小學」，透過獻愛偏鄉展現企業關懷。

國泰飯店觀光事業長期推動社會福利，今年度不僅主動發起物資捐贈，同時也推出高齡友善專案，提供長者樂齡餐飲優惠等，這次偕和逸飯店．高雄中山館進行中秋月餅捐贈儀式，並邀請孩童們前來飯店用餐和參觀導覽，讓偏鄉孩童們能有不同於以往校園教學的體驗。校方則回贈竹背簍和小米信物作為謝禮，象徵飯店友善土地及支持永續人才培育。

國泰飯店觀光事業營運副總經理暨企業永續委員會總幹事張惠美表示：「每年月餅捐贈我們都會挑選一個機構，但不變的是我們希望這個分享的理念可以擴大到不同族群，從弱勢團體、新住民家戶、偏鄉孩童等都是我們的關懷對象。未來國泰飯店觀光事業會持續搭建永續平台，透過不同形式實現社會共好。」巴楠花部落中小學校長張新榮表示：「感謝國泰飯店觀光事業的善心和支持文化四祭永續課程，期待未來一起共好、實踐永續。」

位於高雄市杉林區的巴楠花部落中小學，2009年因莫拉克風災後異地重建，風災前是位在山上那瑪夏的民族國小，風災迫使他們離開原鄉，先寄讀在旗山古蹟校舍，2012年再到杉林區的民族大愛國小，後來更名為巴楠花部落中小學，2017年正式轉型為「布農．多族」的原住民實驗學校，全校貫徹SDGs教育理念，並於2023年成為聯合國Global School Member。

此外，業者也加碼推出限時優惠，即日起至9月15日前預訂中秋禮盒即享9折優惠，詳情可洽品牌官網。