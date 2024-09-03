首場行政院經濟發展委員會顧問會議3日登場，台積電前董事長劉德音發表演說時，向政府及產業界提出4項建言，包括應發展太空、綠能、資料庫、生技產業，以及成為世界的供應者、建立產業生態系、發展AI提升人民生產力等，同時呼籲不要把任何議題框在親中、親美，要充分討論讓台灣強大的方法。

劉德音會中以「從公司經營看國家的經濟發展」為題進行專題演講，對台灣產業提出4個觀察，首先，他認為台灣必須看到經濟發展的相對優勢和劣勢，唯有如此才能將國家資源放在對的方向，過去台灣做代工憑藉比別人更有紀律的方法，做得比別人更好，而今天台灣的研發更強了，能憑藉產業鏈的「微系統」讓別人必須靠台灣，半導體便是如此。

劉德音細數，未來太空產業將會發展很大，還有綠能產業、資料庫產業，尤其資料庫產業是「天上掉下來的大禮物」，千萬不要放棄，倘若台灣繼續發展其中的冷卻系統，將可讓世界「非靠台灣不可」，另外還有生技產業等，重要的是必須不斷創新。

對於第二個觀察，劉德音說，台灣市場太小，必須成為「世界的供應者」，過去講代工或品牌是歐美的思考方式，其實都不重要了，台灣就是要找出「世界需要你」、市場成長的可能性，重要的是，世界要承認台灣產品的附加價值，還有產品在世界上的市場大小。

至於第三個觀察，劉德音談及，過去台灣成功產業奠基於「生態系優勢」，這與台灣公私協力有關係，如台積電在美國亞利桑那州最近有好的結果，但中間推動公私協力非常困難，台灣不要忘記，包括新加坡、中國大陸都學習了台灣的公私協力模式，領先的人進步的速度要比追趕的人的速度大，才是真正的領先，不然只是暫時領先而已。

劉德音說，台灣建立產業生態系的優勢來自特有的工程師文化、便捷的交通運輸、資通網路、公私協力等，未來應該建立生態系，政府今天如果有標的，不應該急著選贏家和輸家，而是應該建立相互支援的公司和產業，讓成功的公司更成功，應該成功的公司也能夠成功。

最後，劉德音續指，提高人民的經濟活動，需要仰賴人民身心健康、好奇心、創新活力，這是中國大陸現在遇到的困境，好奇心就是「想知道別人的思想和做法」，今天在美國有川普、拜登派，所有政策都被一分為二、刻板化，所有政策都被框在某個思想，沒有辦法有想像力、好奇心，「台灣也有這個危險，我們任何問題，不要把別人框在親中、親美」，應該充分討論讓台灣強大的方法，才是能夠讓台灣好的方法。

劉德音也分享，AI是未來全世界產業升級的契機，台灣有什麼方法，可以比別人做得更好呢？他認為台灣是有機會的，因為台灣最強的是應用，但80％至90％台灣企業為中小企業，它們無法得到AI的滋潤，因此需要有一個提供知識的公司，提升台灣中小企業的生產力。

劉德音說，台積電在5年前就推動AI，讓每個人的工作內容都改變了，例如過去製程工程師每天要看幾百張的SPC chart（統計製程管制圖），如今要看幾萬張，不是人類能夠負擔的，因此方法變了，管理方法隨之改變，整個公司的組織也變了，這就是一個挑戰：大部分公司的組織沒有辦法改變，所以就停在那裡。

劉德音說，AI也會帶來新的商業模式，因此也要注重創新，例如UBER與台灣計程車融為一體，就是一個創新，如何讓原來的產業能夠包容同時創新，就是一個機會。一個國家的人民健康、生產力是主導經濟發展的主要因素，政府要給人民機會，讓他們提升生產力，特別是台灣的中小企業。