民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，立院民眾黨團主任陳智菡今批評，國民黨北市議員游淑慧真的雙面人，在專案小組裡面，把消息放出去，操作輿論風向，之前說查到金流、放寬容積率20％的章是柯文哲蓋的，根本沒有這件事，游淑慧不用裝無辜，很多錯誤訊息就是從游淑慧放送的。

陳智菡今接受CNEWS匯流新聞網網路節目《中午來開匯》專訪，她痛批，游淑慧和簡舒培兩個人搶著當柯黑，游淑慧真的是一個雙面人，在專案小組裡面，透過放話方式把消息放出去，操作輿論的風向，例如，有一次游淑慧放新聞，說專案小組查到不明金流，請問專案小組怎麼查到不明金流？你不是檢調耶，當時有這樣的風向，游淑慧馬上推給媒體誤解，她沒有說過，根本沒有查到金流，叫媒體幫她扛。

陳智菡也質疑，游淑慧說放寬容積率20％的章是柯文哲蓋的，從頭到尾沒這件事，「柯文哲只蓋了一個章，就是去送公展」，然後就交給都發局，柯文哲的章被講成所有的章，柯文哲根本不可能直接蓋放寬容積率20％的章，因為那是都委會權責，都委會是集體共識決。

陳智菡說，柯文哲是市長，不可能蓋所有章，甲章放在彭振聲那邊，有甲乙丙章，例如「辛章」是市民服務組的人，收到陳情蓋辛章，會交辦到市長室，市長收到陳情後，有疑義就交辦都發局，去做進一步研議。

陳智菡說，游淑慧是雙面人、故意倒果為因、竹篙湊菜刀，游淑慧也不用裝無辜，很多錯誤訊息就是從游淑慧放送的，游淑慧說柯文哲蓋所有章，最後拍板定案容積率20％，這是錯的，因為權責在都委會、不在市長，市長根本沒有權限去蓋章，經過都委會決定要給20％容積，而本來說柯文哲有收錢，現在柯文哲無保請回後大改口，大家大翻車，從柯文哲收賄變成無能、什麼都不知道。

陳智菡說明，柯文哲也沒有說什麼都不知道，當然知道京華城這個案子，但是過去議會質詢時，不管北市議員苗博雅、游淑慧、任何人，「當時沒有提到840％的數字，因為當時沒有算出來」，到目前為止看到會議紀錄，苗博雅說的都是放寬容積就可以到1.5倍，可是當時沒有算出840％這數字。

陳再說，在黨慶之前，北市議員簡舒培放新聞說，彭振聲打電話給她，希望來調查小組，言語中透露柯文哲交辦這個事情，他也不願意，才沒有去蓋章，結果後來彭振聲出來說根本沒這樣說，不管游淑慧、簡舒培、許淑華都拿片面資訊做文章。