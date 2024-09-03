宜蘭礁溪昨（2）日傳出1起疑似三角感情糾紛持刀傷人案，48歲蔡姓男子不滿女友與蘇姓前夫復合外出，便持刀潛入女友住處，待2人返家後3人發生激烈口角，蔡男暴怒拿出預藏逾10公分的料理刀攻擊，不僅劃傷女友膝蓋，還割傷情敵腹部，導致脂肪外露，警方獲報將蔡男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，蔡男與41歲陳姓女友分合多次，雙方目前已分手，但近日發現女友與蘇姓前夫舊情復燃後，1日晚間便潛伏在陳女住處，埋伏在公寓樓梯間，見2人返家隨即爆發激烈爭吵，當場和蘇男扭打一團，蔡男一氣之下便持刀割傷蘇男腹部，造成約5公分傷口，脂肪外露，讓人一度以為是臟器外露，嚇慘附近居民。

所幸送醫治療無礙，女友見狀加入拉扯，膝蓋也被刀刃劃傷，過程聲響驚動鄰居報案，警方獲報趕到現場，當場逮捕被女友及其前夫壓制在地的蔡男。

警方查扣蔡男犯案用短刀1把，全案訊後依殺人未遂罪嫌移送宜蘭地檢偵辦，並譴責各項暴力行為，對於任何不法犯行必依法究辦，絕不輕縱，呼籲民眾如遇衝突糾紛，應保持冷靜、伺機報警，勿與對方發生正面衝突，以免發生更大的傷害。

★未經判決確定，應推定為無罪。