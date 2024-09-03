中天綜合台《小明星大跟班》5日晚間10點播出「又戴綠帽了！奇怪？為什麼被劈腿的總是我」主題。已故藝人安迪女兒林吟蔚打電話給男友時，意外發現對方劈腿：「打去是一個女生接的，她說『我是他女友，妳是誰』？我說『我也是他女友』，然後就掛電話，沒做任何反應，也沒對質，後來這件事也就不了了之。」男方也因為她放任的態度，劈腿不斷，甚至還開始對她動手動腳：「有一次我騎車去找他，他朋友都在，他看到我因為下雨弄得很狼狽，覺得我很丟臉，直接把我拉到旁邊說『妳幹嘛來？妳現在很醜』，然後就飛踢我。」

即便對方做出這種行為，林吟蔚還是離不開他：「我覺得我有點斯德哥爾摩症，後來去日本，我看到他的訊息跳出『我好想你』，我很氣就拍他，結果他直接槌我的頭跟肚子，我們就開始扭打。」在場來賓聽完都直呼兩人在這段感情中都錯得離譜。

Apple也很容易對另一半心軟：「我在他家床底下發現開過的保險套包裝紙，我拿去問他，他一直說沒有，結果我看他的對話紀錄，他找了一個女生去他家，那個女生還說『我有點內疚』，原來她自己也有男友。」但男方還是堅持只是和朋友純聊天：「他下跪大哭，說會跟對方斷絕聯絡，我就原諒他，只是隔沒半年，那個女生又出現了。」

Apple曾經抓包另一半床底下有用過的保險套。（中天綜合台提供）

潘嘉麗則遇過愛情觀有偏差的男生：「他載我到住宅區，突然有人開車門，那個女生看到我也嚇到，但還是乖乖上車，後來他說『我希望我們3個可以在一起，妳沒試過，怎麼知道不可以』，我傻眼。」此話一出，全場來賓震驚到不知該如何接話，潘嘉麗則接著說：「我們還真的有一起去吃飯、看電影，因為我覺得我可能可以打贏這場仗，但他試圖想要牽2個人，我真的受不了，就說『我不奉陪，你們玩你們的』。」

潘嘉麗。（中天綜合台提供）

孫國豪則曾被愛情沖昏頭：「有天我突然找不到她，我擔心她會不會出事，因為她不是台灣人，我就去派出所報案，結果她說她在前男友家聊天，我愛在其中，就相信她了。」而孫國豪還曾撞見女方在酒吧和其他男生互動親密：「我看到她跟某位男藝人在廁所喇舌，那個男的看到我很尷尬地說『我不知道你是她男友』。那她也很妙，她竟然說『他親我的感覺很像Gay』。」超瞎理由讓全場來賓都快聽不下去，但孫國豪卻覺得對方搞不好真的是「Gay密」，便選擇再次相信女友：「直到第3次，我去找她，她跟我僵持半個鐘頭以上死不開門，後來門一開，她跟前男友在裡面點蠟燭喝紅酒，我火一上來，肢體就控制不了，一陣混亂之後，他撂了一票兄弟來，我才覺得這個女的真的問題太多了。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。