一名女網友日前特地從高雄搭車4小時到花蓮參加閨蜜的婚禮，沒想到整桌只有她一個人，旁邊桌子都是滿的，生氣到哭出來，最後又搭4小時的車回家，貼文PO出後新娘出面道歉，但新娘親友團出面打臉女網友，指隔壁桌都有問她要不要一起坐，是她拒絕不理，風向逆轉。

原PO在Threads發文抱怨，千里迢迢從高雄坐4小時車到花蓮參加閨蜜婚宴，結果到場後整桌就她一個人，「我這輩子真的沒那麼生氣過，氣到哭」，一路從婚宴現場搭計程車哭到花蓮車站，再搭4小時的車回高雄。

原PO解釋，會哭是因為來回搭8小時的車很累，且為了這婚禮她請2天特休都浪費了，讓她更不滿的是，旁邊的桌人都全滿，只有她這桌是自己一個人，覺得沒有被照顧到，沒有參與這場婚禮的感覺，「我才不在乎打包不打包，我也不在乎吃什麼，但旁人的眼光會讓我覺得很尷尬」。

貼文曝光後，新娘在底下留言道歉，指那桌都是她人生某個時刻的重要特定好友，彼此都不認識，有幾個人突然沒出現，也有些人去隔壁併桌，導致整桌只剩一個人坐。

然而，新娘的朋友卻看不下去，在Dcard怒轟原PO「新娘的朋友誰不是千里迢迢去參加？婚禮當天遲到就算了，新娘2次進場時妳自己決定要離開的」，更爆料原PO在婚禮前一天凌晨人還在台北信義區嗨，酸道「從花蓮回高雄4小時，那妳從台北到花蓮不可能也是4小時吧？」

此外，另一位新娘親友也指出，當時隔壁桌的人有問原PO要不要一起坐，結果原PO一直拒絕不理，之後又上網討拍，「我們新娘想好好快樂結婚還要被公審說待遇很差，要當大小姐、公主就自己回家當就好，不要出來害人」。