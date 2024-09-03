資深證券分析師簡伯儀說，台股今日持續量縮整理，出現跌破5日線的情形，即將要碰到月線22000點整數關卡。自8月以來，台股量能逐漸遞減，可以看出市場正在關注經濟數據的變化，加上美Fed即將降息、輝達財報又沒有激勵多頭進場，市場缺乏主流。明日若是帶量跌破月線，台股回檔整理的機率會更大。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股已回補8月2日跳空缺口上緣，月線亦拉出2600點的長下影線，且目前下檔並未跌破8月23日低點的短線支撐，現階段盤勢仍維持橫盤震盪格局，惟目前指數持續遇到季線反壓，後續待量能回到季均量4500億以上，才有助於指數延續反彈。

廖炳焜表示，針對本周登場的「SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展」，廖炳焜說明，本次展出焦點除了AI之外，還包括SEMI矽光子產業、HBM、Chiplet、面板級扇出型封裝等異質整合的技術，事實上，晶圓龍頭大廠法說已提出「晶圓製造2.0」架構，預告晶圓大廠向下整合、封測廠商向上發展的趨勢，對於相關產業鏈將帶來正向挹注。

在國際市場方面，廖炳焜指出，時間距離本月FOMC利率決策會議進入倒數，目前FEDWatch利率期貨市場預期本次聯準會啟動降息已無懸念，降息幅度為1碼，會議前的美國就業、消費、通膨數據等仍將影響聯準會的利率決策；另外，本波降息循被視為預防性降息，根據過去經驗顯示，預防性降息有利於經濟與提振投資情緒。